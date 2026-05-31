Fête de la musique, Parc des Ondines, Changé

Fête de la musique Samedi 20 juin, 17h00 Parc des Ondines Mayenne

Gratuit | Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Laissez-vous emporter par le voyage musical et festif du Duo Ropa, par l’univers envoûtant de Bloodflower, par l’énergie décalée des Totale Chatte et par l’esprit dansant de la fanfare Big Joanna ou encore par les élèves du conservatoire de Laval Agglo qui ouvriront le bal !

Conservatoire de Laval Agglo

Pour clore sa saison, le pôle de Changé du CRD de Laval Agglomération vous convie à une joyeuse escapade artistique, entre nature et pavés, en compagnie de ses musiciens et danseurs. De la fraîcheur de ses « jeunes pousses » à l’expérience de ses « vieilles branches », venez vibrer avec elles !

Duo Ropa

Qu’est-ce qui arrive quand on mélange deux hommes-orchestres, des rencontres musicales à travers l’Europe et un goût pour les rythmes endiablés ?

Depuis 2023, Duo Ropa propose un périple musical de la Suède à l’Italie, de l’Irlande aux Balkans, revisité par des influences groove, caribéennes et électro, le tout en acoustique.

Nourris de leurs voyages, les deux artistes mêlent subtilement cultures et sonorités pour créer une guinguette festive et intemporelle. Sur scène, batterie, guitare, accordéon et clarinette s’entremêlent pour créer une ambiance de fête, avec le partage au centre de tout.

Bloodflower

Bloodflower est une entité musicale portée par quatre forces. Stella compose et insuffle sa voix, sa basse et sa cigar box dans la matière sonore. Pialli tisse des incantations au violon et à la voix. Tess ancre le rituel dans le battement profond de sa batterie, tandis que Souka ouvre d’envoûtants paysages sonores au clavier.

Ensemble, ils et elles invoquent une transe moderne où le blues et la soul rencontrent des pulsations rap. Sur scène, Bloodflower devient un rituel brut, magnétique et captivant.

Totale Chatte

Des copines, des paillettes et des BPM variés, Totale Chatte fait vibrer le dancefloor mayennais depuis plusieurs années. DJs minimalistes, elles privilégient l’énergie du son, des corps et du collectif pour embraser le dancefloor. Toutes les musiques ont leur place, d’ABBA à Peaches, de Billie Eilish à Niagara, de Dojo Cat à Taylor Swift, tout est bon quand c’est balancé au bon moment ! L’idée ? Prendre la place, féminiser les dj set mayennais, chanter trop fort, danser trop longtemps entre paillettes, perruques et looks extravagants.

Big Joanna

La fanfare Big Joanna aime la sueur et les cocktails, le rock et le voodoo ! Elle aime guincher façon caribéenne et s’enivrer à l’éthio-Jazz.

Big Joanna aime jouer avec l’espace, les corps et les voix, comme pour conjurer le mauvais sort. Mais ce qu’elle chérit par-dessus tout, c’est sentir le public céder à l’irrésistible danse et l’ensauvagement des corps. Avec Shake that thing, Big Joanna nous montre une nouvelle fois qu’elle se sent bien sur le bitume et qu’elle aime le partager !

Bars et foodtrucks sur place

Parc des Ondines Place Christian d’Elva 53810 Changé Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://change53.fr »}]

La Saison culturelle de Changé fête la musique dans le parc des Ondines. De quoi s’ambiancer comme il se doit à la veille de l’été ! fête de la musique gratuit

Big Joanna – © Delphine Perrin