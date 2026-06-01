Fête de la Musique Place du Général de Gaulle Parentis-en-Born dimanche 21 juin 2026.

Parentis-en-Born

Fête de la Musique

Place du Général de Gaulle Autour du kiosque Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

• 10h30 12h00 Animation marché par RHUMS MUSIC (reprise française tous genre)

• 12h00 13h00 Apéritif en concert avec la société musicale

• 18h00 19h30 Concert LES VOIX DU LAC et SWING 40 à l’église

• 19h30- 21h00 Animation par la banda LOUS PEGAILLOUNS

• 21h00-23h00 Concert groupe NEXT (variété Pop/Rock) .

Place du Général de Gaulle Autour du kiosque Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 40 02 courrier@parentis.fr

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grands Lacs