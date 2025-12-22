Fête de la musique, Rue du Penquer Plabennec

Fête de la musique

Fête de la musique
Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

20 juin 2026, 17:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Baker Street live est né dans les sous-sols humides de la maison d’accueil de Lesneven, dans le Finistère. Formé par des passionnés de rock, le groupe s’est rapidement fait connaître sur la scène locale grâce à son énergie et à ses reprises revisitées de classiques intemporels, de rock et de pop des années 70 à aujourd’hui, créant une ambiance à la fois puissante et chaleureuse.

Né de rencontres entre amis musiciens, Baker Street live s’est construit au fil des concerts dans les bars et festivals bretons, forgeant son identité au contact du public. Porté par des musiciens aux influences variées, Baker Street live mêle authenticité et modernité, offrant un répertoire à la fois entraînant et chargé d’émotion. Une belle promesse musicale venue du cœur de la Bretagne. .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne

