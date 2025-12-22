Gaming Day, Rue du Penquer Plabennec

Gaming Day

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

2026-07-04

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Comme chaque année, le Gaming Day est l’occasion pour les amateurs de jeux vidéo de se retrouver dans une ambiance conviviale.

Aussi, 2026 marque une année spéciale pour ce dernier, devenu au fil des ans le plus grand événement dédié aux jeux vidéo en Bretagne ! En effet, cette édition célèbre le sixième anniversaire du Gaming Day et pour l’occasion, nous avons des surprises en réserve ! .

29860 Finistère Bretagne

English : Gaming Day

