Fête de la musique Pléneuf-Val-André samedi 20 juin 2026.

Pléneuf-Val-André

Fête de la musique

Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pléneuf-Val-André fête l’arrivée de l’été en musique !

Cette soirée résonnera aux sons de différents groupes présent pour l’évènement

– Alfinati standards de jazz, bossa nova et chanson française.

– Dj Set de Levitation Free funk, disco, musiques du monde et sonorités électroniques. .

Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Fête de la musique Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor