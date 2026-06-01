Fête de la musique Pléneuf-Val-André
Fête de la musique Pléneuf-Val-André samedi 20 juin 2026.
Pléneuf-Val-André
Fête de la musique
Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Pléneuf-Val-André fête l’arrivée de l’été en musique !
Cette soirée résonnera aux sons de différents groupes présent pour l’évènement
– Alfinati standards de jazz, bossa nova et chanson française.
– Dj Set de Levitation Free funk, disco, musiques du monde et sonorités électroniques. .
Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Fête de la musique Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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