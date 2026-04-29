Film La femme de Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film La femme de Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 13 mai 2026.
Pléneuf-Val-André
Film La femme de
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 21:00:00
fin : 2026-05-13 22:45:00
Date(s) :
2026-05-13
Drame
Voilà Marianne aujourd’hui femme d’un riche industriel, enviée et admirée, épouse modèle et mère de famille dévouée. Elle va avoir 40 ans et le confort de la vaste demeure familiale a lentement refermé sur elle son piège impitoyable. Prisonnière d’un inextricable réseau d’obligations sociales, familiales et conjugales, complice de son propre effacement, elle a, sans même s’en apercevoir, renoncé à elle-même. Alors, quand resurgit l’ombre de son passé, une brèche s’ouvre. Une autre vie serait-elle possible ? Et à quel prix ?
Durée 1h33. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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L’événement Film La femme de Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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