Plonéour-Lanvern

Fête de la musique

Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-18

Des airs de musique en tous genres vont résonner dans le bourg du 18 au 21 juin.

Jeudi 18 juin Opéra sur écran, une première dans le Finistère !

Plonéour-Lanvern accueille la retransmission en direct de l’opéra Robinson Crusoé, joué à l’Opéra de Rennes. Un événement inédit !

Place de la République

18h30 moment de chant avec la chorale Les Piaffes + présentation de la pièce en breton et en français

20h début de la représentation

22h45 fin de la retransmission

Pensez à apporter de quoi vous installer ou vous asseoir confortablement !

Samedi 20 juin Fête de la Musique avec 2 scènes

Place de la République scène avec le Yacka/Sunsets festival

17h00 18h30 Straight in the Crate (Super Eclectique Mondial)

18h30 19h30 O.A (Folk, Acoustique Rock Indie)

19h30 20h30 DJ Fuzz (World Groove, Tropical)

20h30 21h30 Kitchen Katz (Soul, Funk, Bossa, Reggae)

21h30 22h30 DJ Mat (Funky House, Drum’n’Bass)

22h30 23h30 Chomper (Punk, Rock, Garage)

23h30 01h00 Seb Highlight (Psy-Dub/Trance)

Avec le Foodtruck Hopala Bistro Nomad

Place de la Mairie scène municipale avec Shaker et le comité d’animation

à 18h30 concert de l’atelier Rock de Dihun

à 19h45 concert d’Alan (rock des 70’s et 80’s)

à 21h Yassa Afrobeat collectif (afro funk hip-hop)

à 23h Sonrezh crew Disc.ord (live set)

Buvette et restauration sur place

Concerts jusqu’à 1h max

Dimanche 21 juin, on se retrouve pour fêter l’été en musique

Place de la République scène du Yacka à partir de 17h (The substitutes et Time Travel)

Concerts jusqu’à 23h max

Un beau week-end de culture et de musique gratuit et ouvert à toutes et tous dans un esprit de convivialité et de partage.

Pour des raisons de sécurité, une partie du centre-ville sera fermée à la circulation automobile jeudi et samedi. .

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 66 00

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English :

L’événement Fête de la musique Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Destination Pays Bigouden