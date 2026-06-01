Plouha

Fête de la musique

Bourg Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Civette, Le Barbe, Le Café du Commerce et La Taverne s’associent pour fêter la musique! A partir de 16h dans les rues et sur les terrasses de la ville, scènes ouvertes à toutes et à tous! Inscription dans les bars. Renseignements au 06 58 10 77 38. .

Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 10 77 38

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English :

L’événement Fête de la musique Plouha a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor