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Fête de la musique Plouha

Fête de la musique Plouha dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 22580 Plouha

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Plouha

Fête de la musique

Bourg Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

La Civette, Le Barbe, Le Café du Commerce et La Taverne s’associent pour fêter la musique! A partir de 16h dans les rues et sur les terrasses de la ville, scènes ouvertes à toutes et à tous! Inscription dans les bars. Renseignements au 06 58 10 77 38.   .

Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 10 77 38 

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English :

L’événement Fête de la musique Plouha a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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