Fête de la musique Plouha
Fête de la musique Plouha dimanche 21 juin 2026.
Plouha
Fête de la musique
Bourg Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La Civette, Le Barbe, Le Café du Commerce et La Taverne s’associent pour fêter la musique! A partir de 16h dans les rues et sur les terrasses de la ville, scènes ouvertes à toutes et à tous! Inscription dans les bars. Renseignements au 06 58 10 77 38. .
Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 10 77 38
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English :
L’événement Fête de la musique Plouha a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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