FETE DE LA MUSIQUE Port-Vendres
FETE DE LA MUSIQUE Port-Vendres dimanche 21 juin 2026.
Port-Vendres
FETE DE LA MUSIQUE
Quai Pierre Forgas Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 21:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Une journée festive et musicale sur les quais, prolongée en soirée par l’énergie du groupe Big Daddy’s Family dans une ambiance conviviale et estivale.
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Quai Pierre Forgas Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99
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English :
A festive, music-filled day on the waterfront, followed in the evening by the energetic performance of Big Daddy’s Family in a friendly, summery atmosphere.
L’événement FETE DE LA MUSIQUE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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