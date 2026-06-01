Port-Vendres

FETE DE LA MUSIQUE

Quai Pierre Forgas Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 21:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une journée festive et musicale sur les quais, prolongée en soirée par l’énergie du groupe Big Daddy’s Family dans une ambiance conviviale et estivale.

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Quai Pierre Forgas Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

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English :

A festive, music-filled day on the waterfront, followed in the evening by the energetic performance of Big Daddy’s Family in a friendly, summery atmosphere.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE