FÊTE DE LA SAINT-JEAN Port-Vendres
FÊTE DE LA SAINT-JEAN Port-Vendres mardi 23 juin 2026.
Port-Vendres
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Place de l’Obélisque Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Venez partager ce moment de lumière, de feu et de fraternité, ancré dans les traditions de notre territoire.
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Place de l’Obélisque Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99
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English :
Come and share this moment of light, fire and fraternity, rooted in the traditions of our region.
L’événement FÊTE DE LA SAINT-JEAN Port-Vendres a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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