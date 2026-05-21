Port-Vendres

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Place de l’Obélisque Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Venez partager ce moment de lumière, de feu et de fraternité, ancré dans les traditions de notre territoire.

.

Place de l’Obélisque Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share this moment of light, fire and fraternity, rooted in the traditions of our region.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-JEAN Port-Vendres a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE