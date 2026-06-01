Fête de la musique Précy
Fête de la musique Précy samedi 13 juin 2026.
Précy
Fête de la musique
13 Place du 19 Mars Précy Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
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13 Place du 19 Mars Précy 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 7 62 96 65 69
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English :
L’événement Fête de la musique Précy a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Loire en Berry