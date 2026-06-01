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Fête de la musique Précy

Fête de la musique Précy

Fête de la musique Précy samedi 13 juin 2026.

Adresse : 13 Place du 19 Mars

Ville : 18140 Précy

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Précy

Fête de la musique

13 Place du 19 Mars Précy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

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13 Place du 19 Mars Précy 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 7 62 96 65 69 

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English :

L’événement Fête de la musique Précy a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Loire en Berry