Précy

Fête de la musique

13 Place du 19 Mars Précy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

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13 Place du 19 Mars Précy 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 7 62 96 65 69

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English :

L’événement Fête de la musique Précy a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Loire en Berry