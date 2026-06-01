Venette

Fête de la musique Quand la musique est bonne

100 Rue André Mellenne Venette Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Tous ensemble pour fêter la musique !

Renseignements au 03.44.20.97.41

Programme sur notre page Facebook, ainsi que sur le Site internet de la Commune de Venette.

Tous ensemble pour fêter la musique !

Renseignements au 03.44.20.97.41

Programme sur notre page Facebook, ainsi que sur le Site internet de la Commune de Venette. .

100 Rue André Mellenne Venette 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 97 41 mediatheque@venette.fr

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English :

All together to celebrate music!

Information on 03.44.20.97.41

Program: on our Facebook page, and on the Commune de Venette website.

L’événement Fête de la musique Quand la musique est bonne Venette a été mis à jour le 2026-06-03 par Compiègne Pierrefonds Tourisme