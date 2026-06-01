Fête de la musique Quand la musique est bonne Venette
Fête de la musique Quand la musique est bonne Venette vendredi 26 juin 2026.
Venette
Fête de la musique Quand la musique est bonne
100 Rue André Mellenne Venette Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 21:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Tous ensemble pour fêter la musique !
Renseignements au 03.44.20.97.41
Programme sur notre page Facebook, ainsi que sur le Site internet de la Commune de Venette.
Tous ensemble pour fêter la musique !
Renseignements au 03.44.20.97.41
Programme sur notre page Facebook, ainsi que sur le Site internet de la Commune de Venette. .
100 Rue André Mellenne Venette 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 97 41 mediatheque@venette.fr
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English :
All together to celebrate music!
Information on 03.44.20.97.41
Program: on our Facebook page, and on the Commune de Venette website.
L’événement Fête de la musique Quand la musique est bonne Venette a été mis à jour le 2026-06-03 par Compiègne Pierrefonds Tourisme