Fête de la musique Querrien
Fête de la musique Querrien vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique
Place de l’Église Querrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 03:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Le Collectif Tomahawk et le Comité d’animation s’unissent pour vous offrir la plus grande fête de la musique de l’histoire de Querrien ! .
Place de l’Église Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40
