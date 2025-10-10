Fête de la musique Querrien

Fête de la musique Querrien vendredi 19 juin 2026.

Fête de la musique

Place de l’Église Querrien Finistère

Le Collectif Tomahawk et le Comité d’animation s’unissent pour vous offrir la plus grande fête de la musique de l’histoire de Querrien !   .

Place de l’Église Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40 

