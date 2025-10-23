Troc et Puces APE de Querrien Rue du Stade Querrien
Troc et Puces APE de Querrien Rue du Stade Querrien dimanche 4 octobre 2026.
Troc et Puces APE de Querrien
Rue du Stade Boulodrome Querrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Ouvert de 9h à 17h
Petite restauration et buvette sur place
Exposants
3 € le mètre 1 € la table de 3m
+ 1 boisson offerte par exposant
Installation à partir de 7h
Stand prêt pour 9h
Rangement pas avant 17h
Visiteurs
1,50 € l’entrée, avec 1 boisson offerte
Gratuit pour les moins de 16 ans .
Rue du Stade Boulodrome Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 67 62 37 12
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troc et Puces APE de Querrien Querrien a été mis à jour le 2025-10-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS