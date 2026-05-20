Fête de la musique Réaumur
Fête de la musique Réaumur samedi 27 juin 2026.
Réaumur
Fête de la musique
Jardins du Prieuré Saint Pierre Réaumur Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fête de la musique de Réaumur
Dans le cadre de verdure magique du Prieuré Saint Pierre nous retrouverons VO, Mariluce & Madame Oscar.
Buvette et restauration sur place. .
Jardins du Prieuré Saint Pierre Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 15 15 25 67
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English :
Réaumur Music Festival
L’événement Fête de la musique Réaumur a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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