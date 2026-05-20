Réaumur

Fête de la musique

Jardins du Prieuré Saint Pierre Réaumur Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête de la musique de Réaumur

Dans le cadre de verdure magique du Prieuré Saint Pierre nous retrouverons VO, Mariluce & Madame Oscar.

Buvette et restauration sur place. .

Jardins du Prieuré Saint Pierre Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 15 15 25 67

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English :

Réaumur Music Festival

L’événement Fête de la musique Réaumur a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges