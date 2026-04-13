Fête de la musique Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Réhon
Fête de la musique Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Réhon dimanche 21 juin 2026.
Réhon
Fête de la musique
Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Place de la mairie Réhon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Concerts gratuits, buvette et restauration.
Ouverture à 18h.
19h Indian Valley Country. 20h Echo Lali. 21h Terre Happy. 22h DJ Steph.Tout public
0 .
Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Place de la mairie Réhon 54430 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 99 88 32 85
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English :
Free concerts, refreshments and food.
Opening at 6pm.
7pm: Indian Valley Country. 8pm: Echo Lali. 9pm: Terre Happy. 10pm: DJ Steph.
L’événement Fête de la musique Réhon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU GRAND LONGWY