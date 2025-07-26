Fête de la musique Rogny-les-Sept-Écluses
Fête de la musique Rogny-les-Sept-Écluses samedi 20 juin 2026.
Rogny-les-Sept-Écluses
Fête de la musique
Ile du port au bois Rogny-les-Sept-Écluses Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:45:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
18h45 Chorale Choeurs en Liberté
20h Spectacle de Convi’sport
21h Spectacle de danse de l’école
21h30 à minuit Concert du Groupe On remet ça
22h30 Feu de St Jean
Restauration et buvette sur place.
Tous les bénéfices de la buvette/restauration du Comité des Fêtes seront intégralement reversés au profit de la rénovation de l’église.
Une belle soirée en perspective, placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité.
Venez nombreux ! .
Ile du port au bois Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 57 66 rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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