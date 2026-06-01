Rothau

Fête de la musique

25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Organisée par l’Harmonie-Fanfare de Rothau et Rothau en Fête.

Plusieurs groupes et ambiances musicales Duo Evasion/Brass Musike/ESM Brass..

Buvette et petite restauration sur place (tartes flambées, sandwich…) .

25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49

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English :

L’événement Fête de la musique Rothau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche