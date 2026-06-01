Fête de la musique Rothau
Fête de la musique Rothau samedi 20 juin 2026.
Rothau
Fête de la musique
25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Organisée par l’Harmonie-Fanfare de Rothau et Rothau en Fête.
Plusieurs groupes et ambiances musicales Duo Evasion/Brass Musike/ESM Brass..
Buvette et petite restauration sur place (tartes flambées, sandwich…) .
25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49
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English :
L’événement Fête de la musique Rothau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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