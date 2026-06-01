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Fête de la musique Rothau

Fête de la musique Rothau samedi 20 juin 2026.

Adresse : 25a rue de Schirmeck

Ville : 67570 Rothau

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rothau

Fête de la musique

25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Organisée par l’Harmonie-Fanfare de Rothau et Rothau en Fête.
Plusieurs groupes et ambiances musicales Duo Evasion/Brass Musike/ESM Brass..
Buvette et petite restauration sur place (tartes flambées, sandwich…)   .

25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 

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English :

L’événement Fête de la musique Rothau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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