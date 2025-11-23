Sam le pompier nouvelle caserne, grandes aventures

25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Tout public

Sam le pompier revient au cinéma avec 5 épisodes 100 % inédits et une grande nouveauté une toute nouvelle caserne ultramoderne ! Grâce à cette base flambant neuve et à une unité mobile de commandement dernier cri, les opérations de sauvetage atteignent un niveau d’efficacité jamais vu à Pontypandy. Toujours prêt à intervenir, Sam le pompier poursuit sa mission avec bravoure aux côtés de son équipe dévouée. Incendies, sauvetages extrêmes, urgences en mer ou en montagne rien ne leur fait peur pour venir en aide aux habitants. De nouvelles aventures palpitantes vous attendent dans ces épisodes inédits. Une chose est sûre quand le danger surgit, Sam le pompier n’est jamais bien loin. .

25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

L’événement Sam le pompier nouvelle caserne, grandes aventures Rothau a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche