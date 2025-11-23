Sam le pompier nouvelle caserne, grandes aventures Rothau
Sam le pompier nouvelle caserne, grandes aventures Rothau dimanche 23 novembre 2025.
Sam le pompier nouvelle caserne, grandes aventures
25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Tout public
Sam le pompier revient au cinéma avec 5 épisodes 100 % inédits et une grande nouveauté une toute nouvelle caserne ultramoderne ! Grâce à cette base flambant neuve et à une unité mobile de commandement dernier cri, les opérations de sauvetage atteignent un niveau d’efficacité jamais vu à Pontypandy. Toujours prêt à intervenir, Sam le pompier poursuit sa mission avec bravoure aux côtés de son équipe dévouée. Incendies, sauvetages extrêmes, urgences en mer ou en montagne rien ne leur fait peur pour venir en aide aux habitants. De nouvelles aventures palpitantes vous attendent dans ces épisodes inédits. Une chose est sûre quand le danger surgit, Sam le pompier n’est jamais bien loin. .
25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sam le pompier nouvelle caserne, grandes aventures Rothau a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche