Concert solidaire au Royal Rothau
Concert solidaire au Royal Rothau dimanche 19 avril 2026.
Concert solidaire au Royal
rue des Déportés Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Tout public
Concert solidaire au Royal et barbecue à midi. .
rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr
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English :
L’événement Concert solidaire au Royal Rothau a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche