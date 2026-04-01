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Concert solidaire au Royal Rothau

Concert solidaire au Royal Rothau dimanche 19 avril 2026.

Adresse : rue des Déportés

Ville : 67570 Rothau

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Concert solidaire au Royal

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Tout public
Concert solidaire au Royal et barbecue à midi.   .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49  contact@cinema-leroyal.fr

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English :

L’événement Concert solidaire au Royal Rothau a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche