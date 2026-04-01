Concert solidaire au Royal

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Tout public

Concert solidaire au Royal et barbecue à midi. .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert solidaire au Royal Rothau a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche