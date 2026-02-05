Sentiers Plaisir Le camp de concentration de Natzweiler et l’Alsace

Rue de la Gare Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-08-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-23 2026-08-18

A la faveur d’un intéressant filon de granit rose, le camp de concentration de Natzweiler Struthof est implanté en 1941 sur le territoire français en Alsace annexée. 52 000 déportés, de plus de 30 nationalités différentes, sont déportés à Natzweiler et dans ses camps annexes. Ce qui est évoqué au long de cet itinéraire, c’est le rôle des Alsaciens et de l’Alsace dans la vie de ce camp… une approche aussi intéressante qu’inédite !

RDV 09h00 Gare de Rothau. Départ 09h40 parking du lieu dit Hôtel Le Struthof . Retour vers 13h30.

Conditions chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, prévoir boissons. Distance 5 km. Dénivelé 130 m .

Rue de la Gare Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sentiers Plaisir Le camp de concentration de Natzweiler et l’Alsace Rothau a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche