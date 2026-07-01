Les Goûteuses d’Hitler Rothau
mardi 21 juillet 2026 · Rothau
Informations pratiques
Rothau
Les Goûteuses d’Hitler
rue des Déportés Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:45:00
Date(s) :
2026-07-21
Tout public
Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Trois fois par jour, la jeune femme et d’autres camarades doivent manger afin de s’assurer que la nourriture n’est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière… .
rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Goûteuses d’Hitler Rothau a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
À voir aussi à Rothau (Bas-Rhin)
- Soirée hypnose ‘PERCEPTION’ Rothau 18 juillet 2026
- Concert solidaire au Royal Rothau 19 juillet 2026
- Le Cinéma du Père Noël Rothau 25 juillet 2026
- Sentiers plaisir Autour du Chenot Rothau 30 juillet 2026
- Sentiers Plaisir Le chemin des déportés Rothau 4 août 2026