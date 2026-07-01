Informations pratiques

Rothau

Les Goûteuses d’Hitler

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21 22:45:00

Date(s) :

2026-07-21

Tout public

Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Trois fois par jour, la jeune femme et d’autres camarades doivent manger afin de s’assurer que la nourriture n’est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière… .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

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English :

L’événement Les Goûteuses d’Hitler Rothau a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche