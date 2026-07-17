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AGENDA · Schirmeck

Séance de dédicaces Schirmeck

dimanche 2 août 2026 · Schirmeck

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Allée du Souvenir Français
Ville
67130 Schirmeck
Département
Bas-Rhin
Tarif

Schirmeck

Séance de dédicaces

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Séance de dédicace
les lieux remarquables Au fil de la Bruche par Véronique Daul et Christophe Carmona

Amoureux de la Vallée de la Bruche et du Pays de Salm, nous avons eu envie de partager avec vous les magnifiques circuits de balades que nous avons eus la chance de suivre les deux dernières années.
Belles découvertes à tous et au plaisir de vous croiser sur l’un des sentiers présentés dans ce livre…   .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 

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English :

L’événement Séance de dédicaces Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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