Séance de dédicaces Schirmeck
dimanche 2 août 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Séance de dédicaces
Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Séance de dédicace
les lieux remarquables Au fil de la Bruche par Véronique Daul et Christophe Carmona
Amoureux de la Vallée de la Bruche et du Pays de Salm, nous avons eu envie de partager avec vous les magnifiques circuits de balades que nous avons eus la chance de suivre les deux dernières années.
Belles découvertes à tous et au plaisir de vous croiser sur l’un des sentiers présentés dans ce livre… .
Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50
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English :
L’événement Séance de dédicaces Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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