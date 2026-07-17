Informations pratiques

Schirmeck

Diffusion du film Les enfants de la résistance

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:45:00

Date(s) :

2026-08-21

En partenariat avec le Cinéma le Royal à Rothau

Diffusion du film Les enfants de la résistance de Christophe Barratier

Durée 1h41 sortie le 11 février 2026

Les enfants de la résistance après la BD culte de Vincent Dugomier et Benoît Ers, le film évènement de Christophe Barratier

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

En présence d’un acteur du film ; Lucas Hector qui incarne le personnage de François

Entrée 6€ .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 contact@memorial-alsace-moselle.com

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English :

L’événement Diffusion du film Les enfants de la résistance Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche