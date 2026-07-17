Diffusion du film Les enfants de la résistance Schirmeck
vendredi 21 août 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Diffusion du film Les enfants de la résistance
Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 22:45:00
Date(s) :
2026-08-21
En partenariat avec le Cinéma le Royal à Rothau
Diffusion du film Les enfants de la résistance de Christophe Barratier
Durée 1h41 sortie le 11 février 2026
Les enfants de la résistance après la BD culte de Vincent Dugomier et Benoît Ers, le film évènement de Christophe Barratier
Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.
En présence d’un acteur du film ; Lucas Hector qui incarne le personnage de François
Entrée 6€ .
Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 contact@memorial-alsace-moselle.com
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English :
L’événement Diffusion du film Les enfants de la résistance Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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