AGENDA · Schirmeck
Salon Passion Minéraux Schirmeck
samedi 8 août 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Salon Passion Minéraux
53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Profitez d’une exposition-vente internationale de minéraux à la découverte de nombreux exposants professionnels. .
53-55 rue des Écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 69 70 42 cristalnature58@gmail.com
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English :
L’événement Salon Passion Minéraux Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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