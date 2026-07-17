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AGENDA · Schirmeck

Salon Passion Minéraux Schirmeck

samedi 8 août 2026 · Schirmeck

Salon Passion Minéraux Schirmeck

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
53-55 rue des Écoles
Ville
67130 Schirmeck
Département
Bas-Rhin
Tarif

Schirmeck

Salon Passion Minéraux

53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Profitez d’une exposition-vente internationale de minéraux à la découverte de nombreux exposants professionnels.   .

53-55 rue des Écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 69 70 42  cristalnature58@gmail.com

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English :

L’événement Salon Passion Minéraux Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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