Schirmeck

Sentiers Plaisir Observatoires de la tête Mathis

Avenue de la gare Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 11:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Partez à la découverte des observatoires dissimulés au sommet de la Tête Mathis, vestiges stratégiques de la Première Guerre mondiale. Ce circuit vous entraîne hors des sentiers balisés, à travers les boyaux d’origine reliant ces postes d’observation. Ces structures permettaient aux artilleurs allemands d’ajuster leurs tirs avec précision. Un voyage dans le temps pour comprendre le rôle crucial de ces lieux en pleine forêt. RDV 9h gare de Schirmeck. Départ 9h30 Carrefour Etoile II route du Prayé, Grandfontaine. Retour vers 11h30. Conditions chaussures de marche, boissons, repas tiré du sac, vêtements & protections adaptés à la météo. Distance 3 km. Dénivelé 60 m .

Avenue de la gare Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51

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English :

L’événement Sentiers Plaisir Observatoires de la tête Mathis Schirmeck a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche