Schirmeck

Nuit Européenne des Musées au Memorial Alsace Moselle

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Mémorial Alsace-Moselle ouvrira ses portes en soirée dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées. Une manière insolite de découvrir ou redécouvrir l’histoire tumultueuse de l’Alsace et de la Moselle de 1870 à la construction européenne.

Entrée gratuite .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 contact@memorial-alsace-moselle.com

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English :

L’événement Nuit Européenne des Musées au Memorial Alsace Moselle Schirmeck a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche