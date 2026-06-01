Roussy-le-Village

Fête de la musique

2 Place de l’Europe Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Deux concerts pour la Fête de la musique !

La commune de Roussy-le-Village vous invite à célébrer la fête de la musique avec deux concerts Aurelle Key aux sonorités blues et soul, suivie de The Nino Mitchell’s avec des réadaptations rock et soul de Nino Ferrer et Eddy Mitchell.

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

2 Place de l’Europe Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02

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English :

Two concerts for the Fête de la musique!

The commune of Roussy-le-Village invites you to celebrate the Fête de la Musique with two concerts: blues and soul by Aurelle Key, followed by The Nino Mitchell’s with rock and soul adaptations of Nino Ferrer and Eddy Mitchell.

Refreshments and catering on site.

L’événement Fête de la musique Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS