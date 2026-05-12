Roussy-le-Village

Concert de l’Ensemble Espera

Place de l’Eglise Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14

L’ensemble Espera, un quatuor vocal amateur, vous propose un moment musical.

Au programme un répertoire de musiques sacrées et spirituelles, dans un cadre chargé d’histoire et de recueillement. Une parenthèse pour se laisser toucher par la musique et la paix.

Une quête sera proposée au profit du Conseil de Fabrique.Tout public

0 .

Place de l’Eglise Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr

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English :

The Espera ensemble, an amateur vocal quartet, offers you a musical experience.

On the program: a repertoire of sacred and spiritual music, in a setting steeped in history and contemplation. An interlude to be touched by music and peace.

A collection will be offered in aid of the Conseil de Fabrique.

L’événement Concert de l’Ensemble Espera Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS