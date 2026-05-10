22e Marche populaire internationale Place de l’Europe Roussy-le-Village

Roussy-le-Village

22e Marche populaire internationale

Place de l’Europe Foyer Socioculturel Robert Schuman Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Avis aux amateurs de marche ! Traversez le Pays de Roussy avec la 22ème édition de la Marche populaire internationale.

Cinq parcours sont organisés de 5, 10, 21, 30 et 42 kilomètres pour que tout le monde puisse en profiter. À l’arrivée un stand de restauration vous attendra pour vous récompenser de vos efforts.

Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés. Les chiens sont autorisés tenus en laisse.

Inscription avant le 2 juin pour les groupes.Tout public

3 .

Place de l’Europe Foyer Socioculturel Robert Schuman Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est roussymarchedecouverte@gmail.com

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English :

Calling all walkers! Cross the Pays de Roussy with the 22nd edition of the Marche populaire internationale.

There are five routes of 5, 10, 21, 30 and 42 kilometers for everyone to enjoy. At the finish line, a food stand will be waiting to reward you for your efforts.

Children under 10 must be accompanied. Dogs are allowed on a leash.

Registration by June 2 for groups.

L’événement 22e Marche populaire internationale Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS