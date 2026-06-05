Café Klatsch de juin Roussy-le-Village
Café Klatsch de juin Roussy-le-Village vendredi 5 juin 2026.
Roussy-le-Village
Café Klatsch de juin
18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 14:30:00
fin : 2026-06-05 15:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Le CCAS de Roussy le Village vous convie à son traditionnel café klatsch.
Ce moment convivial sera l’occasion de se retrouver, d’échanger et de partager un agréable après-midi ensemble, avec la possibilité de participer à des jeux de société, le tout accompagné de douceurs.Tout public
0 .
18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Roussy le Village CCAS invites you to its traditional café klatsch.
This convivial occasion will be an opportunity to meet up, exchange ideas and share a pleasant afternoon together, with the possibility of playing board games, all accompanied by sweet treats.
L’événement Café Klatsch de juin Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CATTENOM ET ENVIRONS