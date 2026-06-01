Fête de la musique Kistin Café Runan

Runan

Fête de la musique

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Scène ouverte à 18h (DJ, danse, chanson…)/ Chorale Les Polysons à 19h Obscur feuillage à 20h Entre la folie d’un Philippe Katerine et la soul celtique des Dexys Midnight Runners, le showman Obscur et son groupe poursuivent leur route avec un album aux influences variées. Mélodies pop, énergie rock et chanson réaliste se mêlent subtilement à une influence 80’s. .

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95

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English :

L’événement Fête de la musique Runan a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol