Fête de la Musique Saint-Bonnet-de-Cray
Fête de la Musique Saint-Bonnet-de-Cray mercredi 17 juin 2026.
Saint-Bonnet-de-Cray
Fête de la Musique
Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Venez profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la gourmandise !
17h30 Conte musical présenté par Jacques Brossy
18h15 Chorale Nogamo de Fleury-la-Montagne
19h00 École de chant L’Acad’Emy de Saint-Denis-de-Cabanne (plusieurs chanteurs en piano-voix)
21h00 Concert pop-rock avec le groupe De l’Or en Bulle
Buvette sur place
Entrée gratuite
Participation libre au chapeau
Côté restauration, plusieurs food trucks seront présents Pizzas Burgers Tartes flambées Jambon à la broche façon kebab Fromages secs Terrines Tiramisu Glaces
Une soirée festive à partager en famille ou entre amis ! .
Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saintbonnetdecray.foyerrural@gmail.com
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Saint-Bonnet-de-Cray a été mis à jour le 2026-06-05 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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