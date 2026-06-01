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Fête de la Musique Saint-Bonnet-de-Cray

Fête de la Musique Saint-Bonnet-de-Cray mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 71340 Saint-Bonnet-de-Cray

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Bonnet-de-Cray

Fête de la Musique

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Venez profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la gourmandise !

17h30 Conte musical présenté par Jacques Brossy
18h15 Chorale Nogamo de Fleury-la-Montagne
19h00 École de chant L’Acad’Emy de Saint-Denis-de-Cabanne (plusieurs chanteurs en piano-voix)
21h00 Concert pop-rock avec le groupe De l’Or en Bulle

Buvette sur place
Entrée gratuite
Participation libre au chapeau

Côté restauration, plusieurs food trucks seront présents Pizzas Burgers Tartes flambées Jambon à la broche façon kebab Fromages secs Terrines Tiramisu Glaces
Une soirée festive à partager en famille ou entre amis !   .

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   saintbonnetdecray.foyerrural@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Saint-Bonnet-de-Cray a été mis à jour le 2026-06-05 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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