Saint-Bonnet-de-Cray

Fête de la Musique

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Venez profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la gourmandise !

17h30 Conte musical présenté par Jacques Brossy

18h15 Chorale Nogamo de Fleury-la-Montagne

19h00 École de chant L’Acad’Emy de Saint-Denis-de-Cabanne (plusieurs chanteurs en piano-voix)

21h00 Concert pop-rock avec le groupe De l’Or en Bulle

Buvette sur place

Entrée gratuite

Participation libre au chapeau

Côté restauration, plusieurs food trucks seront présents Pizzas Burgers Tartes flambées Jambon à la broche façon kebab Fromages secs Terrines Tiramisu Glaces

Une soirée festive à partager en famille ou entre amis ! .

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saintbonnetdecray.foyerrural@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Saint-Bonnet-de-Cray a été mis à jour le 2026-06-05 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III