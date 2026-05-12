Fete de la musique Salle Corjial Saint-Caprais-de-Bordeaux
Fete de la musique Salle Corjial Saint-Caprais-de-Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Saint-Caprais-de-Bordeaux
Fete de la musique
Salle Corjial Domaine de Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX, fete la musique. Venez nombreuses et nombreux écouter, partager un moment festif et convivial avec plusieurs groupe locaux et le groupe Bluesock33 pour enchanter la soirée. Restaurations, boissons sur place. .
Salle Corjial Domaine de Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 00 d.lachaud@saintcapraisdebordeaux.fr
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English :
L’événement Fete de la musique Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers
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