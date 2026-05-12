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Fete de la musique Salle Corjial Saint-Caprais-de-Bordeaux

Fete de la musique Salle Corjial Saint-Caprais-de-Bordeaux

Fete de la musique Salle Corjial Saint-Caprais-de-Bordeaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Corjial

Adresse : Domaine de Loustallaut

Ville : 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Saint-Caprais-de-Bordeaux

Fete de la musique

Salle Corjial Domaine de Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX, fete la musique. Venez nombreuses et nombreux écouter, partager un moment festif et convivial avec plusieurs groupe locaux et le groupe Bluesock33 pour enchanter la soirée. Restaurations, boissons sur place.   .

Salle Corjial Domaine de Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 00  d.lachaud@saintcapraisdebordeaux.fr

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English :

L’événement Fete de la musique Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers

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