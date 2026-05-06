Fete du 14 Juillet Saint-Caprais-de-Bordeaux
Fete du 14 Juillet Saint-Caprais-de-Bordeaux mardi 14 juillet 2026.
Saint-Caprais-de-Bordeaux
Fete du 14 Juillet
Domaine de Loustallot Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Fete du 14 Juillet Concours de pétanque, Jeux d’extérieur (Molky, jeux en bois géant, …), Groupes de Musique, Feu d’artifice,, Restauration sur place Foods trucks .
Domaine de Loustallot Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 00 mairie@saintcapraisdebordeaux.fr
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English : Fete du 14 Juillet
L’événement Fete du 14 Juillet Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers