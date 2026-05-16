Fête de la Musique Place du village Saint-Capraise-d’Eymet
Fête de la Musique Place du village Saint-Capraise-d’Eymet dimanche 21 juin 2026.
Saint-Capraise-d’Eymet
Fête de la Musique
Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez passer un bon moment avec nous pour la fête de la musique !
Scène ouverte musique pour tous.
Sur la place du village ou dans la salle des fêtes selon la météo.
Auberge espagnole, grillades, frites et buvette sur place. .
Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 54 83 comitedesfetessaintcapraise@gmail.com
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Saint-Capraise-d’Eymet a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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