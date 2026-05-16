Fête de la Musique Place du village Saint-Capraise-d’Eymet

Saint-Capraise-d’Eymet

Fête de la Musique

Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez passer un bon moment avec nous pour la fête de la musique !

Scène ouverte musique pour tous.

Sur la place du village ou dans la salle des fêtes selon la météo.

Auberge espagnole, grillades, frites et buvette sur place. .

Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 54 83 comitedesfetessaintcapraise@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Saint-Capraise-d’Eymet a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides