Saint-Cézert

FÊTE DE LA MUSIQUE

SALLE DES FÊTES Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Nous vous attendons nombreux, à l’occasion de la fête de la musique de Saint-Cézert !

Au programme 20h-21h : “ARAELLE” Concert de musique celtique & folk, organisé par la bibliothèque en partenariat avec la Médiathèque Départementale – Salle des fêtes.

Dès 21h30 : Riversideband31 Duo de guitares acoustique et électrique, proposé parle Conseil municipal – Parc de la salle des fêtes. .

SALLE DES FÊTES Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr

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English :

We look forward to seeing you at Saint-Cézert’s Fête de la Musique!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE