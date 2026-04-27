FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Cézert
FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Cézert vendredi 19 juin 2026.
Saint-Cézert
FÊTE DE LA MUSIQUE
SALLE DES FÊTES Saint-Cézert Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Nous vous attendons nombreux, à l’occasion de la fête de la musique de Saint-Cézert !
Au programme 20h-21h : “ARAELLE” Concert de musique celtique & folk, organisé par la bibliothèque en partenariat avec la Médiathèque Départementale – Salle des fêtes.
Dès 21h30 : Riversideband31 Duo de guitares acoustique et électrique, proposé parle Conseil municipal – Parc de la salle des fêtes. .
SALLE DES FÊTES Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr
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English :
We look forward to seeing you at Saint-Cézert’s Fête de la Musique!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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