Saint-Cézert

MARCHÉ GOURMAND

PLACE DU MARCHÉ Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Un marché local vous est proposé en ouverture de la fête locale !

Des légumes cuits vous seront offerts par la Mairie.

Vous pourrez acheter et consommer sur place, des tables et supports de cuisson seront mis à votre disposition.

Pensez à amener vos couverts ! 0 .

PLACE DU MARCHÉ Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A local market will open the local festival!

L’événement MARCHÉ GOURMAND Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE