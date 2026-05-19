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MARCHÉ GOURMAND Saint-Cézert

MARCHÉ GOURMAND Saint-Cézert

MARCHÉ GOURMAND Saint-Cézert jeudi 11 juin 2026.

Adresse : PLACE DU MARCHÉ

Ville : 31330 Saint-Cézert

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Saint-Cézert

MARCHÉ GOURMAND

PLACE DU MARCHÉ Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Un marché local vous est proposé en ouverture de la fête locale !
Des légumes cuits vous seront offerts par la Mairie.
Vous pourrez acheter et consommer sur place, des tables et supports de cuisson seront mis à votre disposition.
Pensez à amener vos couverts ! 0  .

PLACE DU MARCHÉ Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05  saint-cezert@orange.fr

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English :

A local market will open the local festival!

L’événement MARCHÉ GOURMAND Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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