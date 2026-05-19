MARCHÉ GOURMAND Saint-Cézert
MARCHÉ GOURMAND Saint-Cézert jeudi 11 juin 2026.
Saint-Cézert
MARCHÉ GOURMAND
PLACE DU MARCHÉ Saint-Cézert Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Un marché local vous est proposé en ouverture de la fête locale !
Des légumes cuits vous seront offerts par la Mairie.
Vous pourrez acheter et consommer sur place, des tables et supports de cuisson seront mis à votre disposition.
Pensez à amener vos couverts ! 0 .
PLACE DU MARCHÉ Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr
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English :
A local market will open the local festival!
L’événement MARCHÉ GOURMAND Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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