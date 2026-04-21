Saint-Dizier-les-Domaines

Fête de la musique

Saint-Dizier-les-Domaines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Dimanche 21 Juin

Marché

buvette

animations

–> Comités des fêtes .

Saint-Dizier-les-Domaines 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 23 29

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Dizier-les-Domaines a été mis à jour le 2026-04-21 par Portes de la Creuse en Marche