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Fête de la musique Saint-Dizier-les-Domaines

Fête de la musique Saint-Dizier-les-Domaines

Fête de la musique Saint-Dizier-les-Domaines dimanche 21 juin 2026.

Ville : 23270 Saint-Dizier-les-Domaines

Département : Creuse

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Dizier-les-Domaines

Fête de la musique

Saint-Dizier-les-Domaines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique
Dimanche 21 Juin
Marché
buvette
animations

–> Comités des fêtes   .

Saint-Dizier-les-Domaines 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 23 29 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Dizier-les-Domaines a été mis à jour le 2026-04-21 par Portes de la Creuse en Marche

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