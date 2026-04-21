Fête de la musique Saint-Dizier-les-Domaines
Fête de la musique Saint-Dizier-les-Domaines dimanche 21 juin 2026.
Saint-Dizier-les-Domaines
Fête de la musique
Saint-Dizier-les-Domaines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Dimanche 21 Juin
Marché
buvette
animations
–> Comités des fêtes .
Saint-Dizier-les-Domaines 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 23 29
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Saint-Dizier-les-Domaines a été mis à jour le 2026-04-21 par Portes de la Creuse en Marche