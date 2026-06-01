Fête de la musique Salle des fêtes Saint-Eugène samedi 20 juin 2026.

Saint-Eugène

Fête de la musique

Salle des fêtes 47 route Gaspart de Madronnet Saint-Eugène Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec buvette et restauration possible sur place par le Food truck la Braserade.

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Salle des fêtes 47 route Gaspart de Madronnet Saint-Eugène 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 58 97 04

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English :

Music festival with a refreshment stand and food available on-site from the La Braserade food truck.

L’événement Fête de la musique Saint-Eugène a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge