Fête de la musique Salle des fêtes Saint-Eugène
Fête de la musique Salle des fêtes Saint-Eugène samedi 20 juin 2026.
Saint-Eugène
Fête de la musique
Salle des fêtes 47 route Gaspart de Madronnet Saint-Eugène Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique avec buvette et restauration possible sur place par le Food truck la Braserade.
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Salle des fêtes 47 route Gaspart de Madronnet Saint-Eugène 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 58 97 04
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English :
Music festival with a refreshment stand and food available on-site from the La Braserade food truck.
L’événement Fête de la musique Saint-Eugène a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge