Saint-Germain-du-Teil

FÊTE DE LA MUSIQUE

Salle polyvalente Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Participez à la fête de la musique du village, venez danser et chanter jusqu’au bout de la nuit à la salle polyvalente!

Plus d’informations à venir….

Participez à la fête de la musique du village, venez danser et chanter jusqu’au bout de la nuit à la salle polyvalente!

Plus d’informations à venir…. .

Salle polyvalente Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 6 49 80 65 30

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English :

Join in the village music festival, and dance and sing the night away in the village hall!

More information to come….

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn