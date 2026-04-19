FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-du-Teil
FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-du-Teil samedi 20 juin 2026.
Saint-Germain-du-Teil
FÊTE DE LA MUSIQUE
Salle polyvalente Saint-Germain-du-Teil Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Participez à la fête de la musique du village, venez danser et chanter jusqu’au bout de la nuit à la salle polyvalente!
Plus d’informations à venir….
Participez à la fête de la musique du village, venez danser et chanter jusqu’au bout de la nuit à la salle polyvalente!
Plus d’informations à venir…. .
Salle polyvalente Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 6 49 80 65 30
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English :
Join in the village music festival, and dance and sing the night away in the village hall!
More information to come….
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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