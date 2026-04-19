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FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-du-Teil

FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-du-Teil

FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-du-Teil samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 48340 Saint-Germain-du-Teil

Département : Lozère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Saint-Germain-du-Teil

FÊTE DE LA MUSIQUE

Salle polyvalente Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Participez à la fête de la musique du village, venez danser et chanter jusqu’au bout de la nuit à la salle polyvalente!
Plus d’informations à venir….
Participez à la fête de la musique du village, venez danser et chanter jusqu’au bout de la nuit à la salle polyvalente!
Plus d’informations à venir….   .

Salle polyvalente Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 6 49 80 65 30 

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English :

Join in the village music festival, and dance and sing the night away in the village hall!
More information to come….

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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