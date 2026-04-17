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SOIRÉE GUINGUETTE Saint-Germain-du-Teil

SOIRÉE GUINGUETTE Saint-Germain-du-Teil

SOIRÉE GUINGUETTE Saint-Germain-du-Teil samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 48340 Saint-Germain-du-Teil

Département : Lozère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Demi-journée

Saint-Germain-du-Teil

SOIRÉE GUINGUETTE

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée guinguette à partir de 19h à la salle des fêtes.
Buvette sur place.
Plus d’informations à venir…
Organisé par le Foyer rural de Saint-Germain du Teil
Soirée guinguette à partir de 19h à la salle des fêtes.
Buvette sur place.
Plus d’informations à venir…
Organisé par le Foyer rural de Saint-Germain du Teil   .

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 48 80 90 

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English :

Guinguette evening from 7pm in the village hall.
Refreshments on site.
More information to come…
Organized by Foyer rural de Saint-Germain du Teil

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn