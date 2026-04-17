SOIRÉE GUINGUETTE Saint-Germain-du-Teil
SOIRÉE GUINGUETTE Saint-Germain-du-Teil samedi 4 juillet 2026.
Saint-Germain-du-Teil
SOIRÉE GUINGUETTE
Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée guinguette à partir de 19h à la salle des fêtes.
Buvette sur place.
Plus d’informations à venir…
Organisé par le Foyer rural de Saint-Germain du Teil
Soirée guinguette à partir de 19h à la salle des fêtes.
Buvette sur place.
Plus d’informations à venir…
Organisé par le Foyer rural de Saint-Germain du Teil .
Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 48 80 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guinguette evening from 7pm in the village hall.
Refreshments on site.
More information to come…
Organized by Foyer rural de Saint-Germain du Teil
L’événement SOIRÉE GUINGUETTE Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn