Saint-Germain-du-Teil

SOIRÉE GUINGUETTE

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée guinguette à partir de 19h à la salle des fêtes.

Buvette sur place.

Plus d’informations à venir…

Organisé par le Foyer rural de Saint-Germain du Teil

Soirée guinguette à partir de 19h à la salle des fêtes.

Buvette sur place.

Plus d’informations à venir…

Organisé par le Foyer rural de Saint-Germain du Teil .

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 48 80 90

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English :

Guinguette evening from 7pm in the village hall.

Refreshments on site.

More information to come…

Organized by Foyer rural de Saint-Germain du Teil

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn