Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Saint-Lon-les-Mines

Fête de la musique Saint-Lon-les-Mines

Fête de la musique Saint-Lon-les-Mines dimanche 21 juin 2026.

Ville : 40300 Saint-Lon-les-Mines

Département : Landes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Saint-Lon-les-Mines

Fête de la musique

Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique à Saint-Lon-les-Mines ! Rendez-vous dans les différents endroits du village pour profiter d’une ambiance conviviale mur à gauche, kiosque, église et salle des associations. De nombreux musiciens vous attendent sur place pour un moment festif. Il y en a pour tous les goûts !
Venez fêter la musique à Saint-Lon-les-Mines ! Rendez-vous dans les différents endroits du village pour profiter d’une ambiance conviviale mur à gauche, kiosque, église et salle des associations. De nombreux musiciens vous attendent sur place pour un moment festif. Il y en a pour tous les goûts variété, rock, pop… Rejoignez-les pour danser et profiter de leur musique !   .

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 80 53  mairie@saintlonlesmines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

Come celebrate music in Saint-Lon-les-Mines! Head to various locations around the village to enjoy a friendly atmosphere: the wall on the left, the bandstand, the church, and the community hall. Many musicians are waiting for you there for a festive celebration. There’s something for everyone!

L’événement Fête de la musique Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

À voir aussi à Saint-Lon-les-Mines (Landes)