Saint-Lon-les-Mines

Fête de la musique

Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique à Saint-Lon-les-Mines ! Rendez-vous dans les différents endroits du village pour profiter d’une ambiance conviviale mur à gauche, kiosque, église et salle des associations. De nombreux musiciens vous attendent sur place pour un moment festif. Il y en a pour tous les goûts !

Venez fêter la musique à Saint-Lon-les-Mines ! Rendez-vous dans les différents endroits du village pour profiter d’une ambiance conviviale mur à gauche, kiosque, église et salle des associations. De nombreux musiciens vous attendent sur place pour un moment festif. Il y en a pour tous les goûts variété, rock, pop… Rejoignez-les pour danser et profiter de leur musique ! .

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 80 53 mairie@saintlonlesmines.fr

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English : Fête de la musique

Come celebrate music in Saint-Lon-les-Mines! Head to various locations around the village to enjoy a friendly atmosphere: the wall on the left, the bandstand, the church, and the community hall. Many musicians are waiting for you there for a festive celebration. There’s something for everyone!

L’événement Fête de la musique Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans