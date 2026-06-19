Fête de la musique Saint-Lon-les-Mines
Fête de la musique Saint-Lon-les-Mines dimanche 21 juin 2026.
Saint-Lon-les-Mines
Fête de la musique
Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique à Saint-Lon-les-Mines ! Rendez-vous dans les différents endroits du village pour profiter d’une ambiance conviviale mur à gauche, kiosque, église et salle des associations. De nombreux musiciens vous attendent sur place pour un moment festif. Il y en a pour tous les goûts !
Venez fêter la musique à Saint-Lon-les-Mines ! Rendez-vous dans les différents endroits du village pour profiter d’une ambiance conviviale mur à gauche, kiosque, église et salle des associations. De nombreux musiciens vous attendent sur place pour un moment festif. Il y en a pour tous les goûts variété, rock, pop… Rejoignez-les pour danser et profiter de leur musique ! .
Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 80 53 mairie@saintlonlesmines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
Come celebrate music in Saint-Lon-les-Mines! Head to various locations around the village to enjoy a friendly atmosphere: the wall on the left, the bandstand, the church, and the community hall. Many musicians are waiting for you there for a festive celebration. There’s something for everyone!
L’événement Fête de la musique Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Saint-Lon-les-Mines (Landes)
- Soirée de l’été Saint-Lon-les-Mines 19 juin 2026
- Latino Dax Festival 2026 Moulin de bagat Saint-Lon-les-Mines 3 juillet 2026