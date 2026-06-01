Fête de la musique Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx
Fête de la musique Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx dimanche 21 juin 2026.
Saint-Martin-de-Seignanx
Fête de la musique
Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La ville de Saint-Martin-de-Seignanx s’animera dès 18h au Parc Maisonnave pour la traditionnelle et joyeuse Fête de la Musique !
Pour cette édition, la municipalité donne carte blanche au groupe 4 Soul. Un quatuor talentueux de la scène locale qui promet d’enflammer le public avec son répertoire métissé, mêlant habilement l’énergie du rock, le groove de la funk et la douceur de la soul. De quoi vous faire vibrer et danser dès les premières notes !
Parce qu’une belle fête ne va pas sans de bons produits à partager, Saint-Martin en Fêtes tiendra la buvette et proposera de savoureux taloas. Les Gazelles du Seignanx seront également de la partie avec leurs célèbres crêpes.
RDV dès 18h. .
Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60 mairie@saintmartindeseignanx.fr
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English :
L’événement Fête de la musique Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Seignanx
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