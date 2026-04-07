Saint-Paul-de-Vence

Fête de la Musique

Place de Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous pour une journée festive et conviviale dans les rues du village.

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Place de Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

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English : Music Festival

Come and enjoy a festive and convivial evening.

L’événement Fête de la Musique Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence