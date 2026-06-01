Fête de la Musique Saint-Pierre-de-Juillers
Fête de la Musique Saint-Pierre-de-Juillers samedi 20 juin 2026.
Saint-Pierre-de-Juillers
Fête de la Musique
12 rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
En collaboration avec Escapade Insolite, l’ Association Les Dynamiques vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 20 juin 2026.
Venez partager un agréable moment musical en notre compagnie !
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12 rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 71 12 12 lesdynamiques01@gmail.com
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L’événement Fête de la Musique Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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