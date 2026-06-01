Saint-Pierre-de-Juillers

Fête de la Musique

12 rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

En collaboration avec Escapade Insolite, l’ Association Les Dynamiques vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 20 juin 2026.

Venez partager un agréable moment musical en notre compagnie !

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12 rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 71 12 12 lesdynamiques01@gmail.com

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English :

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L’événement Fête de la Musique Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge