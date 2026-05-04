Saint-Rémy-des-Monts

Fête de la Musique

Espace Jacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Fêtons la musique à Saint Rémy-des-Monts !

Au programme de votre soirée

– à partir de 18h30 Chant choral des élèves du SIVOS

– à partir de 19h00 Groupe Pop Rock Back to the cover

– à partir de 21h00 Groupe de variété française et internationale Band Acoustik

Buvette et restauration sur place .

Entrée gratuite . .

Espace Jacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts 72600 Sarthe Pays de la Loire saintremydmontscfetes@gmail.com

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English :

Celebrate music at Saint Rémy-des-Monts!

L’événement Fête de la Musique Saint-Rémy-des-Monts a été mis à jour le 2026-05-04 par CDT72