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Fête de la Musique Saint-Rémy-des-Monts

Fête de la Musique Saint-Rémy-des-Monts samedi 13 juin 2026.

Adresse : Espace Jacques Leveque

Ville : 72600 Saint-Rémy-des-Monts

Département : Sarthe

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Rémy-des-Monts

Fête de la Musique

Espace Jacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Fêtons la musique à Saint Rémy-des-Monts !
Au programme de votre soirée
– à partir de 18h30 Chant choral des élèves du SIVOS
– à partir de 19h00 Groupe Pop Rock Back to the cover
– à partir de 21h00 Groupe de variété française et internationale Band Acoustik
Buvette et restauration sur place .
Entrée gratuite .   .

Espace Jacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts 72600 Sarthe Pays de la Loire   saintremydmontscfetes@gmail.com

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English :

Celebrate music at Saint Rémy-des-Monts!

L’événement Fête de la Musique Saint-Rémy-des-Monts a été mis à jour le 2026-05-04 par CDT72