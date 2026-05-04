Fête de la Musique Saint-Rémy-des-Monts
Fête de la Musique Saint-Rémy-des-Monts samedi 13 juin 2026.
Saint-Rémy-des-Monts
Fête de la Musique
Espace Jacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Fêtons la musique à Saint Rémy-des-Monts !
Au programme de votre soirée
– à partir de 18h30 Chant choral des élèves du SIVOS
– à partir de 19h00 Groupe Pop Rock Back to the cover
– à partir de 21h00 Groupe de variété française et internationale Band Acoustik
Buvette et restauration sur place .
Entrée gratuite . .
Espace Jacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts 72600 Sarthe Pays de la Loire saintremydmontscfetes@gmail.com
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English :
Celebrate music at Saint Rémy-des-Monts!
L’événement Fête de la Musique Saint-Rémy-des-Monts a été mis à jour le 2026-05-04 par CDT72