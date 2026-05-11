Vide greniers Saint-Rémy-des-Monts
Vide greniers Saint-Rémy-des-Monts dimanche 14 juin 2026.
Saint-Rémy-des-Monts
Vide greniers
EspaceJacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide greniers
Vide greniers le dimanche 14 juin 2026.
Emplacements gratuits pour les particuliers et 10 € pour les professionnels. Les professionnels sont acceptés sauf ceux proposant des produits destinés à la consommation rapide de produits sucrés et salés.
Pas de réservation en amont.
Buvette et restauration sur place . .
EspaceJacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 01 19 08 67 saintremydmontscfetes@gmail.com
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English :
Flea market
L’événement Vide greniers Saint-Rémy-des-Monts a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72
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