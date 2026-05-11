Saint-Rémy-des-Monts

Vide greniers

EspaceJacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide greniers

Vide greniers le dimanche 14 juin 2026.

Emplacements gratuits pour les particuliers et 10 € pour les professionnels. Les professionnels sont acceptés sauf ceux proposant des produits destinés à la consommation rapide de produits sucrés et salés.

Pas de réservation en amont.

Buvette et restauration sur place . .

EspaceJacques Leveque Saint-Rémy-des-Monts 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 01 19 08 67 saintremydmontscfetes@gmail.com

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English :

Flea market

L’événement Vide greniers Saint-Rémy-des-Monts a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72