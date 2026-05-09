Saint-Sauveur-de-Meilhan

Fête de la Musique

Salle des Fêtes Saint-Sauveur-de-Meilhan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Festicoulet et Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur de Meilhan organisent la fête de la Musique.

Festicoulet et Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur de Meilhan organisent la fête de la Musique.

Comme la fête de la musique est une super excuse pour se rencontrer, se retrouver et partager des moments d’émotion et de liesse. Nous vous invitons à profiter de ce 20 juin pour fêter dignement l’arrivée de l’été en musique !

Sous les platanes, entre l’Église et la salle des fêtes, de 15h à 01h du matin, venez déguster des produits locaux et découvrir des artistes qu’on aime beaucoup.

On invite en grande pompe le Karaoké Live Show une batterie, un accordéon et un animateur pour faire de vous la star de la soirée ! .

Salle des Fêtes Saint-Sauveur-de-Meilhan 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes47180@gmail.com

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English : Fête de la Musique

Festicoulet and the Comité des Fêtes de Saint-Sauveur de Meilhan organize the Fête de la Musique.

L’événement Fête de la Musique Saint-Sauveur-de-Meilhan a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne