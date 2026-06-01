Fête de la musique Place d’Espagne Saint-Sever-de-Rustan

Saint-Sever-de-Rustan

Fête de la musique

Place d’Espagne Abbaye Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des fêtes Los Rustanes vous invite à passer une soirée festive sur la Place d’Espagne autour d’un concert autour d’un cochon à la broche animé par le groupe Vanille Fraise .

Le groupe Vanille Fraise reprend les plus grands classiques de la chanson et vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.

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Place d’Espagne Abbaye Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 81 98 29 abbaye.rustan@adour-madiran.fr

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English :

The Comité des fêtes Los Rustanes invites you to spend a festive evening on the Place d’Espagne, with a pig-on-a-spit concert hosted by the group Vanille Fraise .

The group Vanille Fraise will cover the greatest classics of the song and keep you dancing until the end of the night.

L’événement Fête de la musique Saint-Sever-de-Rustan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65